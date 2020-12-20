Мурашко: вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе
Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
«Да, мы надеемся на это», — ответил он на вопрос о возможном начале вакцинации на следующей неделе.
Министр добавил, что в данный момент завершаются испытания вакцины среди граждан старше 60 лет.
Накануне Мурашко рассказал, что Минздрав рассчитывает вакцинировать от коронавируса 60% взрослого населения России. По его словам, у страны есть все необходимые производственные мощности для обеспечения потребностей в вакцине.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутника V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.