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ВОЗ: новый штамм коронавируса выявили в Нидерландах, Дании и Австралии

Ведомости

Новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, зафиксирован также в Нидерландах, Дании и Австралии, рассказал представитель ВОЗ в комментарии BBC.

Отмечается, что на данный момент нет никаких доказательств того, что разработанные вакцины могут быть менее эффективны против этой мутации.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, обратив внимание на нехватку данных по этому вопросу. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, либо же того, что вакцина может оказаться неэффективной против него.

В ВОЗ после конференции заявили, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи с новым штаммом коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании вновь вводят жесткий карантин в Лондоне и ряде прилегающих к нему частях графств юго-востока Англии. В этих районах объявляется третий, наивысший уровень ограничений. По ним работа ресторанов и кафе ограничивается выносом и доставкой.

Людям, не живущим друг с другом, запретят собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков, а в общественных парках запретят встречаться более чем шестерым не живущим вместе людям. Общенациональный карантин в Великобритании был отменен чуть меньше чем две недели назад — 2 декабря. 8 декабря в стране первой на Западе началась массовая вакцинация. Для прививок используется препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее по теме: В Великобритании нашли быстро распространяющийся вариант коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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