ВОЗ: новый штамм коронавируса выявили в Нидерландах, Дании и Австралии

Людям, не живущим друг с другом, запретят собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков, а в общественных парках запретят встречаться более чем шестерым не живущим вместе людям. Общенациональный карантин в Великобритании был отменен чуть меньше чем две недели назад — 2 декабря. 8 декабря в стране первой на Западе началась массовая вакцинация. Для прививок используется препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.