В Великобритании нашли быстро распространяющийся вариант коронавируса
Один из генетических вариантов коронавируса, зафиксированный в Великобритании, может иметь отношение к особенно быстрому распространению инфекции на юго-востоке страны в последние дни. Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте, сообщает The Guardian.
«Первоначальный анализ показывает, что этот вариант распространяется быстрее. В настоящее время мы выявили более 1000 случаев с этим вариантом в основном на юге Англии, хотя случаи были выявлены почти в 60 различных районах. Их число быстро растет», — сказал Хэнкок. В то же время он отметил, что этот вариант вряд ли будет угрожать британцам после того, как они пройдут вакцинацию.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании вновь вводят жесткий карантин в Лондоне и ряде прилегающих к нему частях графств юго-востока Англии. В этих районах объявляется третий, наивысший уровень ограничений. По ним работа ресторанов и кафе ограничивается выносом и доставкой.
Людям, не живущим друг с другом, запретят собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков, а в общественных парках запретят встречаться более, чем шестерым не живущим вместе людям. Общенациональный карантин в Великобритании был отменен чуть меньше, чем две недели назад — 2 декабря. 8 декабря в стране первой на Западе началась массовая вакцинация. Для прививок используется препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 декабря в Великобритании зафиксировано 1 854 497 случаев коронавируса, из них летальных — 64 268 случая. Страна находится на шестом месте в мире по распространению инфекции.