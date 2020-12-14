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В Великобритании нашли быстро распространяющийся вариант коронавируса

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Один из генетических вариантов коронавируса, зафиксированный в Великобритании, может иметь отношение к особенно быстрому распространению инфекции на юго-востоке страны в последние дни. Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте, сообщает The Guardian.

«Первоначальный анализ показывает, что этот вариант распространяется быстрее. В настоящее время мы выявили более 1000 случаев с этим вариантом в основном на юге Англии, хотя случаи были выявлены почти в 60 различных районах. Их число быстро растет», — сказал Хэнкок. В то же время он отметил, что этот вариант вряд ли будет угрожать британцам после того, как они пройдут вакцинацию.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании вновь вводят жесткий карантин в Лондоне и ряде прилегающих к нему частях графств юго-востока Англии. В этих районах объявляется третий, наивысший уровень ограничений. По ним работа ресторанов и кафе ограничивается выносом и доставкой.

Людям, не живущим друг с другом, запретят собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков, а в общественных парках запретят встречаться более, чем шестерым не живущим вместе людям. Общенациональный карантин в Великобритании был отменен чуть меньше, чем две недели назад — 2 декабря. 8 декабря в стране первой на Западе началась массовая вакцинация. Для прививок используется препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 декабря в Великобритании зафиксировано 1 854 497 случаев коронавируса, из них летальных — 64 268 случая. Страна находится на шестом месте в мире по распространению инфекции.

Ранее по теме: В Лондоне вновь введут жесткий карантин из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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