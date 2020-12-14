В Великобритании нашли быстро распространяющийся вариант коронавируса

«Первоначальный анализ показывает, что этот вариант распространяется быстрее. В настоящее время мы выявили более 1000 случаев с этим вариантом в основном на юге Англии, хотя случаи были выявлены почти в 60 различных районах. Их число быстро растет», — сказал Хэнкок. В то же время он отметил, что этот вариант вряд ли будет угрожать британцам после того, как они пройдут вакцинацию.