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В Лондоне вновь введут жесткий карантин из-за коронавируса

Ведомости

В Лондоне, а также в прилегающих к нему частях юго-восточных графств Англии, со среды 16 декабря вновь вводится наивысший уровень ограничений в связи с распространением коронавируса, заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, сообщает The Guardian.

Столица вместе с частями Эссекса и Хартфордшира перейдет в третий, наивысший уровень ограничений в связи с коронавирусом в 00:00 в среду, 16 декабря. Этот уровень подразумевает работу ресторанов и кафе только на вынос и на доставку, а также запрет людям, не живущим друг с другом, собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков. В общественных парках будет действовать «правило шести» — там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей с соблюдением социальной дистанции.

Хэнкок добавил, что теперь данные по заражаемости и госпитализациям будут пересматриваться еженедельно, а следующий обзор состоится 23 декабря. Последние данные показали, что за неделю в Лондоне было подтверждено почти 24 000 случаев заболевания, прирост увеличивается во всех районах британской столицы.

Впервые коронавирусные ограничения ужесточили в Великобритании в середине октября. Тогда британские графства в рамках общенационального карантина разделили на три уровня распространения инфекции и усиливали в зависимости от ситуации в конкретной местности. Общий карантин был снят 2 декабря. Тогда же Лондон и его пригороды были отнесены ко второму, «среднему» уровню распространения коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 декабря в Великобритании зафиксировано 1 854 497 случаев коронавируса, из них летальных — 64 268 случая. Страна находится на шестом месте в мире по распространению инфекции.

Ранее по теме: В Британии первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных