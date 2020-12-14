В Лондоне вновь введут жесткий карантин из-за коронавируса
В Лондоне, а также в прилегающих к нему частях юго-восточных графств Англии, со среды 16 декабря вновь вводится наивысший уровень ограничений в связи с распространением коронавируса, заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, сообщает The Guardian.
Столица вместе с частями Эссекса и Хартфордшира перейдет в третий, наивысший уровень ограничений в связи с коронавирусом в 00:00 в среду, 16 декабря. Этот уровень подразумевает работу ресторанов и кафе только на вынос и на доставку, а также запрет людям, не живущим друг с другом, собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков. В общественных парках будет действовать «правило шести» — там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей с соблюдением социальной дистанции.
Хэнкок добавил, что теперь данные по заражаемости и госпитализациям будут пересматриваться еженедельно, а следующий обзор состоится 23 декабря. Последние данные показали, что за неделю в Лондоне было подтверждено почти 24 000 случаев заболевания, прирост увеличивается во всех районах британской столицы.
Впервые коронавирусные ограничения ужесточили в Великобритании в середине октября. Тогда британские графства в рамках общенационального карантина разделили на три уровня распространения инфекции и усиливали в зависимости от ситуации в конкретной местности. Общий карантин был снят 2 декабря. Тогда же Лондон и его пригороды были отнесены ко второму, «среднему» уровню распространения коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 декабря в Великобритании зафиксировано 1 854 497 случаев коронавируса, из них летальных — 64 268 случая. Страна находится на шестом месте в мире по распространению инфекции.