В Лондоне вновь введут жесткий карантин из-за коронавируса

Столица вместе с частями Эссекса и Хартфордшира перейдет в третий, наивысший уровень ограничений в связи с коронавирусом в 00:00 в среду, 16 декабря. Этот уровень подразумевает работу ресторанов и кафе только на вынос и на доставку, а также запрет людям, не живущим друг с другом, собираться вместе в помещениях и во дворах (кроме случаев работы и учебы). Спортивные мероприятия проходят без болельщиков. В общественных парках будет действовать «правило шести» — там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей с соблюдением социальной дистанции.