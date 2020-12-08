В Британии первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса

Издание отметило, что правительство обеспечило для населения 40 млн доз вакцины от коронавируса. Поставщики Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили Sky News, что к концу года в страну может быть поставлено до 4 млн доз вакцины. Первая партия составила около 800 тыс. доз.