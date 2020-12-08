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В Британии первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса

Ведомости

Великобритания 8 декабря начала вакцинацию от коронавируса групп риска, сообщил Sky News. Первой вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. По данным BBC, Великобритания первой из западных стран начала массовую вакцинацию.

Первую прививку вне клинических испытаний врачи Университетской больницы Ковентри сделали Маргарет Кинан из Северной Ирландии. Через неделю ей исполнится 91 год. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что первыми вакцинацию пройдут люди старше 80 лет и работники домов престарелых.

Издание отметило, что правительство обеспечило для населения 40 млн доз вакцины от коронавируса. Поставщики Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили Sky News, что к концу года в страну может быть поставлено до 4 млн доз вакцины. Первая партия составила около 800 тыс. доз.

Pfizer занималась разработкой вакцины от коронавируса совместно с немецкой компанией BioNTech. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Страна заказала 40 млн доз препарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных