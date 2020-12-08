В Британии первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса
Первую прививку вне клинических испытаний врачи Университетской больницы Ковентри сделали Маргарет Кинан из Северной Ирландии. Через неделю ей исполнится 91 год. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что первыми вакцинацию пройдут люди старше 80 лет и работники домов престарелых.
Издание отметило, что правительство обеспечило для населения 40 млн доз вакцины от коронавируса. Поставщики Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили Sky News, что к концу года в страну может быть поставлено до 4 млн доз вакцины. Первая партия составила около 800 тыс. доз.
Pfizer занималась разработкой вакцины от коронавируса совместно с немецкой компанией BioNTech. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Страна заказала 40 млн доз препарата.