Вучич допустил возможность производства вакцины «Спутник V» в Сербии
Перспектива совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии существует, заявил президент страны Александар Вучич, передает ТАСС.
«Я верю, что существует такая перспектива, мы разговаривали об этом [с главой МИД России Сергеем Лавровым]. Если все показатели будут хорошими, а пока они положительные, думаю, что это возможно в Сербии», — рассказал он.
Вучич добавил, что в настоящий момент в Сербии проходят исследования вакцины «Спутник V», эксперты довольны качеством препарата.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутника V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.