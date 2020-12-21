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ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам оценить риски по распространению нового штамма коронавируса и после этого принять соответствующие решения, заявил представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Нет специальной рекомендации, закрывать границы или нет или по времени закрытия. Но эпидемические власти, здравоохранение каждой страны должно проанализировать риск завоза [нового штамма коронавируса] и принять свое индивидуальное решение», — цитирует ТАСС Вуйнович. По ее словам, ВОЗ пока не располагает данными о влиянии нового штамма коронавируса на смертность.

Ранее BBC со ссылкой на ВОЗ сообщило, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, зафиксирован также в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией.

Ранее по теме: ВОЗ: новый штамм коронавируса выявили в Нидерландах, Дании и Австралии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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