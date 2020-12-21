ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса

«Нет специальной рекомендации, закрывать границы или нет или по времени закрытия. Но эпидемические власти, здравоохранение каждой страны должно проанализировать риск завоза [нового штамма коронавируса] и принять свое индивидуальное решение», — цитирует ТАСС Вуйнович. По ее словам, ВОЗ пока не располагает данными о влиянии нового штамма коронавируса на смертность.