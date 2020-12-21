Кремль прокомментировал возможность приостановки авиасообщения с Британией

О новом, более заразном варианте коронавируса, распространившимся по юго-востоку Великобритании, стало известно в середине декабря. Тогда же в Лондоне был введен жесткий карантин. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что штамм на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря его зафиксировали также в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией.