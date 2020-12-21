Кремль прокомментировал возможность приостановки авиасообщения с Британией
В Кремле следят за ситуацией с новым, более заразным штаммом коронавируса в Великобритании, однако решение о приостановке авиасообщения со страной должен принимать правительственный штаб, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб, поэтому я рекомендую обращаться туда», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле «с самым большим вниманием отслеживаем информацию, которая поступает от учёных из Великобритании».
О новом, более заразном варианте коронавируса, распространившимся по юго-востоку Великобритании, стало известно в середине декабря. Тогда же в Лондоне был введен жесткий карантин. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что штамм на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря его зафиксировали также в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией.
В то же время в ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 декабря, в Великобритании зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, страна находится на шестом месте по заболеваемости. Жертвами инфекции с начала пандемии стали более 67 тыс. британцев. В стране первой на Западе запущена массовая вакцинация от коронавируса.