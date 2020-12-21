Путин надеется на успешное сотрудничество России с AstraZeneca по вакцине от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на успешное сотрудничество российских производителей вакцины от коронавируса и компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба Кремля. Стенограмма видеоконференции встречи по случаю подписания меморандума между центром имени Н.Ф.Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и компанией «Р-Фарм».
«Уверен, что сотрудничество российских коллег и компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других, знаю, что ваша фирма работает как раз в этом направлении, жизненно необходимых препаратов», — цитирует пресс-служба Путина.
Он поздравил участников с подписанием меморандума о сотрудничестве и пожелал успехов в совместной работе.
Сегодня компания AstraZeneca, научный центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о намерениях в области профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ходе его подписания глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» высокоэффективна против новой мутации вируса в Европе.