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Путин надеется на успешное сотрудничество России с AstraZeneca по вакцине от COVID-19

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на успешное сотрудничество российских производителей вакцины от коронавируса и компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба Кремля. Стенограмма видеоконференции встречи по случаю подписания меморандума между центром имени Н.Ф.Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и компанией «Р-Фарм».

«Уверен, что сотрудничество российских коллег и компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других, знаю, что ваша фирма работает как раз в этом направлении, жизненно необходимых препаратов», — цитирует пресс-служба Путина.

Он поздравил участников с подписанием меморандума о сотрудничестве и пожелал успехов в совместной работе.

Сегодня компания AstraZeneca, научный центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о намерениях в области профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ходе его подписания глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» высокоэффективна против новой мутации вируса в Европе.

Ранее по теме: В РФПИ заявили об эффективности «Спутник V» против новой мутации COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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