Путин надеется на успешное сотрудничество России с AstraZeneca по вакцине от COVID-19

«Уверен, что сотрудничество российских коллег и компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других, знаю, что ваша фирма работает как раз в этом направлении, жизненно необходимых препаратов», — цитирует пресс-служба Путина.