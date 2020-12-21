В РФПИ заявили об эффективности «Спутник V» против новой мутации COVID-19

«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев. Глава фонда отметил, что вакцина центра Гамалеи несколько раз показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации S-белка коронавируса.