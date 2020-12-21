В РФПИ заявили об эффективности «Спутник V» против новой мутации COVID-19
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» высокоэффективна против новой мутации вируса в Европе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между компанией AstraZeneca, научным центром Гамалеи, РФПИ и компанией «Р-Фарм». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев. Глава фонда отметил, что вакцина центра Гамалеи несколько раз показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации S-белка коронавируса.
Ранее BBC со ссылкой на ВОЗ сообщило, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, зафиксирован также в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 20 государств ограничили сообщение с Великобританией.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.