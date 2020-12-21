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В РФПИ заявили об эффективности «Спутник V» против новой мутации COVID-19

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» высокоэффективна против новой мутации вируса в Европе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между компанией AstraZeneca, научным центром Гамалеи, РФПИ и компанией «Р-Фарм». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». 

«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев. Глава фонда отметил, что вакцина центра Гамалеи несколько раз показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации S-белка коронавируса.

Ранее BBC со ссылкой на ВОЗ сообщило, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, зафиксирован также в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 20 государств ограничили сообщение с Великобританией.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных