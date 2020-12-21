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Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

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Россия с 22 декабря временно останавливает авиасообщение с Великобританией, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 г. и будут действовать в течение недели», — сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оперштаб тщательно изучает ситуацию с появлением нового штамма вируса.

«По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — добавили в секретариате Голиковой.

О новом, более заразном штамме коронавируса в Великобритании, стало известно в середине декабря. В Лондоне был введен жесткий карантин, а позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что этот вариант вируса на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 декабря, в Великобритании зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, страна находится на шестом месте по заболеваемости. Жертвами инфекции с начала пандемии стали более 67 тыс. британцев. В стране первой на Западе запущена массовая вакцинация от коронавируса.

Ранее по теме: Кремль прокомментировал возможность приостановки авиасообщения с Британией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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