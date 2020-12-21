Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

О новом, более заразном штамме коронавируса в Великобритании, стало известно в середине декабря. В Лондоне был введен жесткий карантин, а позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что этот вариант вируса на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.