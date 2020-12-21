Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Россия с 22 декабря временно останавливает авиасообщение с Великобританией, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 г. и будут действовать в течение недели», — сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оперштаб тщательно изучает ситуацию с появлением нового штамма вируса.
«По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — добавили в секретариате Голиковой.
О новом, более заразном штамме коронавируса в Великобритании, стало известно в середине декабря. В Лондоне был введен жесткий карантин, а позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что этот вариант вируса на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 декабря, в Великобритании зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, страна находится на шестом месте по заболеваемости. Жертвами инфекции с начала пандемии стали более 67 тыс. британцев. В стране первой на Западе запущена массовая вакцинация от коронавируса.