Власти Санкт-Петербурга объявили 31 декабря выходным
В Санкт-Петербурге 31 декабря будет выходным днем, соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба петербургской администрации.
«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем», - говорится в сообщении. В администрации города добавили, что руководителям городских организаций «рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря».
В то же время, согласно распоряжению властей города, работа всех кафе и ресторанов будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.
Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем. Согласно утвержденному годом ранее производственному календарю, 31 декабря 2020 г. считается рабочим днем. Однако некоторые региональные власти уже объявили канун Нового года нерабочим.
В частности, в Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областях, Чувашии, Камчатке, Сахалине, Ставропольском крае и некоторых других регионах последний день года объявлен выходным для всех, или только для госслужащих.