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Власти Санкт-Петербурга объявили 31 декабря выходным

Ведомости

В Санкт-Петербурге 31 декабря будет выходным днем, соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба петербургской администрации.

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем», - говорится в сообщении. В администрации города добавили, что руководителям городских организаций «рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря».

В то же время, согласно распоряжению властей города, работа всех кафе и ресторанов будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.

Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем. Согласно утвержденному годом ранее производственному календарю, 31 декабря 2020 г. считается рабочим днем. Однако некоторые региональные власти уже объявили канун Нового года нерабочим.

В частности, в Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областях, Чувашии, Камчатке, Сахалине, Ставропольском крае и некоторых других регионах последний день года объявлен выходным для всех, или только для госслужащих.

Ранее по теме: 31 декабря не будет в России выходным для всех

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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