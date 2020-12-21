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Роспотребнадзор не подтвердил большую заразность британского штамма коронавируса

Ведомости

Большая заразность штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, пока не подтверждена, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

«Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций ещё предстоит полностью определить», — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают изучать все новые мутации коронавируса и ситуация «остается на контроле».

«В базе данных GISAID около 6% вирусов из Великобритании, дата сбора которых начинается с 1 ноября, имеют несколько из этих (новых — прим. ред.) мутаций», — добавили в ведомстве.

Ранее сегодня в правительстве России объявили, что авиасообщение с Великобританией приостанавливается на неделю начиная с 22 декабря. Это сделано в связи с сообщениями о выявлении более заразного штамма коронавируса.

О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.

Ранее по теме: Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных