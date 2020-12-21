Роспотребнадзор не подтвердил большую заразность британского штамма коронавируса
Большая заразность штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, пока не подтверждена, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора
«Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций ещё предстоит полностью определить», — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают изучать все новые мутации коронавируса и ситуация «остается на контроле».
«В базе данных GISAID около 6% вирусов из Великобритании, дата сбора которых начинается с 1 ноября, имеют несколько из этих (новых — прим. ред.) мутаций», — добавили в ведомстве.
Ранее сегодня в правительстве России объявили, что авиасообщение с Великобританией приостанавливается на неделю начиная с 22 декабря. Это сделано в связи с сообщениями о выявлении более заразного штамма коронавируса.
О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.