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Росавиация разъяснила регламент полетов бизнес-джетов в Великобританию

Ведомости

Бизнес-джеты смогут выполнять рейсы в период приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией с 22 по 29 декабря только с отдельного разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в Росавиации.

«Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из РФ и обратно в указанный период будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу», — рассказали агентству. В Росавиации подчеркнули, что все ранее выданные разрешения на нерегулярные рейсы бизнес-авиации в страну отозваны.

Ранее правительство объявило о приостановке с 22 декабря на неделю авиасообщения с Великобританией. Это сделано в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Дальнейшие решения относительно полетов в Великобританию будут приняты в зависимости от развития ситуации, пояснили в правительстве.

Россия стала одной из ряда стран, прекративших авиасообщение с Великобританией после сообщений о распространении там более заразного штамма коронавируса, из-за которого Лондон и окрестности закрыты на карантин. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эта мутация передается на 70% быстрее. К 22 декабря эту разновидность вируса зафиксировали в Нидерландах, Дании и Австралии. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.

В Роспотребнадзоре заявили, что пока не подтвердили большую заразность британского штамма коронавируса по сравнению с ранее изученными мутациями.

Ранее по теме: Роспотребнадзор не подтвердил большую заразность британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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