Росавиация разъяснила регламент полетов бизнес-джетов в Великобританию

Россия стала одной из ряда стран, прекративших авиасообщение с Великобританией после сообщений о распространении там более заразного штамма коронавируса, из-за которого Лондон и окрестности закрыты на карантин. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эта мутация передается на 70% быстрее. К 22 декабря эту разновидность вируса зафиксировали в Нидерландах, Дании и Австралии. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.