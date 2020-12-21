Росавиация разъяснила регламент полетов бизнес-джетов в Великобританию
Бизнес-джеты смогут выполнять рейсы в период приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией с 22 по 29 декабря только с отдельного разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в Росавиации.
«Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из РФ и обратно в указанный период будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу», — рассказали агентству. В Росавиации подчеркнули, что все ранее выданные разрешения на нерегулярные рейсы бизнес-авиации в страну отозваны.
Ранее правительство объявило о приостановке с 22 декабря на неделю авиасообщения с Великобританией. Это сделано в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Дальнейшие решения относительно полетов в Великобританию будут приняты в зависимости от развития ситуации, пояснили в правительстве.
Россия стала одной из ряда стран, прекративших авиасообщение с Великобританией после сообщений о распространении там более заразного штамма коронавируса, из-за которого Лондон и окрестности закрыты на карантин. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эта мутация передается на 70% быстрее. К 22 декабря эту разновидность вируса зафиксировали в Нидерландах, Дании и Австралии. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.
В Роспотребнадзоре заявили, что пока не подтвердили большую заразность британского штамма коронавируса по сравнению с ранее изученными мутациями.