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Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела в Белоруссии

Ведомости

Против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и членов Координационного совета (КС) оппозиции возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и попытке захвата власти, сообщает генпрокуратура страны.

«Генеральная прокуратура ...приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им (ст.361-2 УК Белоруссии. — прим. ред.), [а также]по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем», — говорится в сообщении.

На Тихановскую уже заведено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). В середине октября Белоруссия, а также находящаяся с ней в Союзном государстве Россия объявили Тихановскую в международный розыск. Против КС белорусская Генпрокуратура, по заявлению ее главы Александра Конюка, возбудила уголовное дело еще в конце августа. Конюк подчеркивал, что деятельность организации направлена на захват власти в государстве, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.

Координационный совет создан по инициативе Тихановской 14 августа вскоре после начала протестов против результатов выборов президента Белоруссии. Заявленная цель совета — обеспечение передачи власти в стране через повторные выборы с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Оппозиция не признала итоги голосования 9 августа, которое, по официальным данным ЦИК страны, завершилось победой Александра Лукашенко. Протестующих поддержали страны Евросоюза, Канада, Великобритания и США, которые ввели санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Лукашенко, за «фальсификацию» выборов.

Акции протеста продолжаются до сих пор. Последние крупные манифестации прошли в Минске и ряде других городах страны 20 декабря.

Ранее по теме: Правозащитники сообщили о задержании 84 человек на протестах в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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