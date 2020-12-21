Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела в Белоруссии

На Тихановскую уже заведено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). В середине октября Белоруссия, а также находящаяся с ней в Союзном государстве Россия объявили Тихановскую в международный розыск. Против КС белорусская Генпрокуратура, по заявлению ее главы Александра Конюка, возбудила уголовное дело еще в конце августа. Конюк подчеркивал, что деятельность организации направлена на захват власти в государстве, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.