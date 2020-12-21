Беглов заявил о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге находится на высоком, но контролируемом уровне, заявил губернатор города Александр Беглов, чьи слова передает «РИА Новости».
«Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
За последние сутки, согласно данным городского оперативного штаба, в Санкт-Петербурге выявлено 3752 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии этот показатель составляет 204 565. За сутки выздоровели 1870 человек. Всего в городе от вируса скончались 6917 человек.
Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.