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Беглов заявил о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге находится на высоком, но контролируемом уровне, заявил губернатор города Александр Беглов, чьи слова передает «РИА Новости».

«Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

За последние сутки, согласно данным городского оперативного штаба, в Санкт-Петербурге выявлено 3752 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии этот показатель составляет 204 565. За сутки выздоровели 1870 человек. Всего в городе от вируса скончались 6917 человек.

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.

Ранее по теме: Власти Санкт-Петербурга объявили 31 декабря выходным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных