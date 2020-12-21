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Мэр Екатеринбурга станет первым заместителем главы Свердловской области

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил назначить мэра Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщил департамент информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении. Высокинский принял предложение и вступит в новую должность после проведения необходимых процедур.

Ранее сегодня Высокинский назначил Алексея Орлова, занимавшего должность первого заместителя губернатора Свердловской области, своим первым заместителем. 

Куйвашев выразил уверенность в том, что кадровые изменения будут способствовать повышению эффективности работы областных и муниципальных органов власти.

Ранее по теме: Замгубернатора Свердловской области назначили вице-мэром Екатеринбурга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных