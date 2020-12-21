Мэр Екатеринбурга станет первым заместителем главы Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил назначить мэра Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщил департамент информационной политики региона.
«Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении. Высокинский принял предложение и вступит в новую должность после проведения необходимых процедур.
Ранее сегодня Высокинский назначил Алексея Орлова, занимавшего должность первого заместителя губернатора Свердловской области, своим первым заместителем.
Куйвашев выразил уверенность в том, что кадровые изменения будут способствовать повышению эффективности работы областных и муниципальных органов власти.