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Мурашко призвал не проверять на прочность систему здравоохранения в Новый год

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан не проверять систему здравоохранения на прочность в новогодние праздники. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Я прошу просто: не рискуйте собственным здоровьем и не пытайтесь испробовать систему на прочность. Лучше быть здоровым», — сказал Мурашко. Он отметил, что российская система здравоохранения испытывает «колоссальную» нагрузку в связи с пандемией коронавируса, врачи будут работать и в новогодние праздники.

Министр призвал граждан помнить о профилактике коронавируса, а также защищать себя и своих детей от травматизма. 

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 29 350 новых случаев коронавируса, 19 705 человек выздоровели, 493 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев COVID-19 и 51 351 летальный исход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных