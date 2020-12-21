Мурашко призвал не проверять на прочность систему здравоохранения в Новый год
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан не проверять систему здравоохранения на прочность в новогодние праздники. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я прошу просто: не рискуйте собственным здоровьем и не пытайтесь испробовать систему на прочность. Лучше быть здоровым», — сказал Мурашко. Он отметил, что российская система здравоохранения испытывает «колоссальную» нагрузку в связи с пандемией коронавируса, врачи будут работать и в новогодние праздники.
Министр призвал граждан помнить о профилактике коронавируса, а также защищать себя и своих детей от травматизма.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 29 350 новых случаев коронавируса, 19 705 человек выздоровели, 493 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев COVID-19 и 51 351 летальный исход.