Мурашко призвал не проверять на прочность систему здравоохранения в Новый год

«Я прошу просто: не рискуйте собственным здоровьем и не пытайтесь испробовать систему на прочность. Лучше быть здоровым», — сказал Мурашко. Он отметил, что российская система здравоохранения испытывает «колоссальную» нагрузку в связи с пандемией коронавируса, врачи будут работать и в новогодние праздники.