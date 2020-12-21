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В Турции зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в Турции выявлено 3412 новых случаев коронавируса, 254 пациентов скончались — рекорд в стране за все время пандемии, следует из данных Минздрава страны.

Ранее, 24 ноября, Турция обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, в стране был выявлен 7381 зараженный. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано более 2 млн случаев COVID-19 и 18 351 летальный исход. 

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 7 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса и 19 по количеству летальных исходов. Всего в мире зафиксировано более 77 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (17,9 млн), Индии (10,1 млн), Бразилии (7,2 млн), России (2,9 млн) и Франции (2,5 млн). 

14 декабря власти Турции приняли решение ввести с 31 декабря по 4 января круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. С 1 декабря в Турции в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса было расширено действие комендантского часа: его распространили и на будние дни. Он действует с 21.00 до 5.00. Помимо этого, власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры.

Ранее по теме: В Турции ввели круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных