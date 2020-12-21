В Турции зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
За последние сутки в Турции выявлено 3412 новых случаев коронавируса, 254 пациентов скончались — рекорд в стране за все время пандемии, следует из данных Минздрава страны.
Ранее, 24 ноября, Турция обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, в стране был выявлен 7381 зараженный. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано более 2 млн случаев COVID-19 и 18 351 летальный исход.
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 7 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса и 19 по количеству летальных исходов. Всего в мире зафиксировано более 77 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (17,9 млн), Индии (10,1 млн), Бразилии (7,2 млн), России (2,9 млн) и Франции (2,5 млн).
14 декабря власти Турции приняли решение ввести с 31 декабря по 4 января круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. С 1 декабря в Турции в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса было расширено действие комендантского часа: его распространили и на будние дни. Он действует с 21.00 до 5.00. Помимо этого, власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры.