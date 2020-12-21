В Турции зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

14 декабря власти Турции приняли решение ввести с 31 декабря по 4 января круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. С 1 декабря в Турции в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса было расширено действие комендантского часа: его распространили и на будние дни. Он действует с 21.00 до 5.00. Помимо этого, власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры.