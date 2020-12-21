ФСБ назвала подделкой публикацию Навального о разговоре с «отравителем»
Публикация основателя ФБК Алексея Навального о телефонном разговоре с человеком, которого он назвал одним из сотрудников «секретного подразделения ФСБ», причастного к его отравлению, представляет собой спланированную провокацию и является подделкой, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
«Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — говорится в сообщении.
В ФСБ подчеркнули, что опубликованный Навальным видеоролик является подделкой. В ЦОС добавили, что использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. Служба организовала проверку, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
Ранее Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», связанного с его отравлением. Человек, называемый в ролике Константином Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске. Под обработкой собеседник, вероятно, подразумевал удаление следов отравляющего вещества. Вещество якобы было нанесено на штаны и нижнее белье Навального.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.