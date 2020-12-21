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ФСБ назвала подделкой публикацию Навального о разговоре с «отравителем»

Ведомости

Публикация основателя ФБК Алексея Навального о телефонном разговоре с человеком, которого он назвал одним из сотрудников «секретного подразделения ФСБ», причастного к его отравлению, представляет собой спланированную провокацию и является подделкой, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России. 

«Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что опубликованный Навальным видеоролик является подделкой. В ЦОС добавили, что использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. Служба организовала проверку, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», связанного с его отравлением. Человек, называемый в ролике Константином Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске. Под обработкой собеседник, вероятно, подразумевал удаление следов отравляющего вещества. Вещество якобы было нанесено на штаны и нижнее белье Навального.  

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

Ранее по теме: Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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