В Роспотребнадзоре призвали не приезжать в Петербург
Ограничения из-за коронавируса были введены в Санкт-Петербурге, чтобы туда не приезжали, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, передает «Интерфакс».
«По возможности жителям города не (следует) выезжать. (Ограничительные мероприятия в городе) введены были, чтобы и сюда не приезжали», — сказала Башкетова. Она отметила, что Петербург никогда не вводил ограничения на въезд и выезд.
Ранее сегодня губернатор города Александр Беглов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге находится на высоком, но контролируемом уровне. По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3752 новых случая коронавируса, 1870 человек выздоровели, 77 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 204 тыс. случаев COVID-19 и 6917 летальных исходов.
Для профилактики распространения коронавируса работа всех городских кафе и ресторанов будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год.