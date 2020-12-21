В Роспотребнадзоре призвали не приезжать в Петербург

Для профилактики распространения коронавируса работа всех городских кафе и ресторанов будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год.