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В Роспотребнадзоре призвали не приезжать в Петербург

Ведомости

Ограничения из-за коронавируса были введены в Санкт-Петербурге, чтобы туда не приезжали, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, передает «Интерфакс».

«По возможности жителям города не (следует) выезжать. (Ограничительные мероприятия в городе) введены были, чтобы и сюда не приезжали», — сказала Башкетова. Она отметила, что Петербург никогда не вводил ограничения на въезд и выезд.

Ранее сегодня губернатор города Александр Беглов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге находится на высоком, но контролируемом уровне. По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3752 новых случая коронавируса, 1870 человек выздоровели, 77 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 204 тыс. случаев COVID-19 и 6917 летальных исходов.

Для профилактики распространения коронавируса работа всех городских кафе и ресторанов будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год.

Ранее по теме: Беглов заявил о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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