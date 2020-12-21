Путин присвоил звание генерала армии главе МЧС Зиничеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву.
«Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу». — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин наградил министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами и поздравил его с днем рождения.
Президент также удостоил государственной награды официального представителя МИДа Марию Захарову и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю.