Песков прокомментировал публикацию постановления по делу Сафронова
Кремль обратил внимание на материал «Ведомостей», в котором опубликовано постановление о привлечении бывшего корреспондента этой газеты и газеты «Коммерсантъ» Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что президенту России Владимиру Путину доложат данную информацию.
«Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию. Действительно, президент отвечал на соответствующий вопрос. Эта информация будет доложена главе государства», — ответил Песков на вопрос, ознакомился ли Путин с опубликованным документом.
Песков также заявил, что не может сказать, приведет ли публикация «Ведомостей» к каким-то последствиям. При этом он подчеркнул, что расхождение официального обвинения с комментариями президента не влияет на суть предъявленных Сафронову обвинений.
«Да, это отмечаются другие обстоятельства, но это не относится к сути обвинений, которые вменяются Ивану Сафронову», — пояснил он.
Накануне «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное одним из защитников Сафронова — Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г. Тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта».
17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что арест Сафронова не связан с его журналистской деятельностью. «Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в Роскосмосе работал», — заявил Путин.
Песков в разговоре с журналистами отметил, что « эти данные предоставлены следствием». «Но хочу обратить ваше внимание, что так или иначе это не имеет существенного отношения к основному вопросу, о котором говорил президент. Период не столь важен, важно — имела ли место передача за деньги секретной информации или не имела. К какому бы периоду это ни относилось, так вот образно говоря, сути это не меняет», — сказал Песков.