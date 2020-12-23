Против мэра Томска завели второе уголовное дело
СКР по Томской области возбудил второе уголовное дело против временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна по статье о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.
По версии следователей, в 2015 г. Кляйн, будучи мэром Томска и действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной, рассказали в СКР.
Мэра Томска задержали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.», отмечает СК. Два уголовных дела объединили в одно производство, сообщил СКР.