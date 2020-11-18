Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела
Кировский районный суд Томска временно отстранил от должности мэра города Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, говорится в сообщении Следственного комитета (СК).
«Сегодня следственными органами было заявлено ходатайство об отстранении от должности мэра на период следственный действий. Суд ходатайство удовлетворил», — сообщили в СК.
Мэра Томска задержали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.», отмечает СК.
17 ноября СК сообщил о задержании сотрудника ОАО «Томское пиво» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.