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Суд признал Google и YouTube нарушившими право школьницы на частную жизнь

Ведомости

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google и видеохостингу YouTube, поданный в январе текущего года в связи с нарушением закона о персональных данных, следует из карточки дела на сайте суда.

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«Действия ответчиков признаны незаконными и нарушающими права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Суд признал незаконной деятельность некой интернет-страницы, название которой не раскрывается. По информации агенства, Роскомнадзор подал иск в интересах матери школьницы. Женщина попросила защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в одном из видео на YouTube.

Гуринчук также уточнила, что сегодняшнее решение Таганского суда является основанием для включения обозначенной страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее, 17 декабря, Таганский суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации. До этого, 10 августа, мировой суд в Москве оштрафовал компанию на 1,5 млн руб. за то же деяние. Аналогичная ситуация была и в сентябре 2019 г. Впервые Роскомнадзор огласил претензии к компании летом 2018 г., после чего корпорация получила штраф в 500 тыс. руб.

Ранее по теме: Таганский суд Москвы оштрафовал Google за показ запрещенной информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных