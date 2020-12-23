Суд признал Google и YouTube нарушившими право школьницы на частную жизнь
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google и видеохостингу YouTube, поданный в январе текущего года в связи с нарушением закона о персональных данных, следует из карточки дела на сайте суда.
«Действия ответчиков признаны незаконными и нарушающими права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Суд признал незаконной деятельность некой интернет-страницы, название которой не раскрывается. По информации агенства, Роскомнадзор подал иск в интересах матери школьницы. Женщина попросила защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в одном из видео на YouTube.
Гуринчук также уточнила, что сегодняшнее решение Таганского суда является основанием для включения обозначенной страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Ранее, 17 декабря, Таганский суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации. До этого, 10 августа, мировой суд в Москве оштрафовал компанию на 1,5 млн руб. за то же деяние. Аналогичная ситуация была и в сентябре 2019 г. Впервые Роскомнадзор огласил претензии к компании летом 2018 г., после чего корпорация получила штраф в 500 тыс. руб.