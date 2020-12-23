Суд признал Google и YouTube нарушившими право школьницы на частную жизнь

Ранее, 17 декабря, Таганский суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации. До этого, 10 августа, мировой суд в Москве оштрафовал компанию на 1,5 млн руб. за то же деяние. Аналогичная ситуация была и в сентябре 2019 г. Впервые Роскомнадзор огласил претензии к компании летом 2018 г., после чего корпорация получила штраф в 500 тыс. руб.