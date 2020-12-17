Таганский суд Москвы оштрафовал Google за показ запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора. Это рекордный штраф для Google в России, до этого компания получала штраф 1,5 млн руб., 700 тыс. руб. и 500 тыс. руб.
«Решением мирового суда компания Google LLC признана виновной в повторном нарушении требований российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. Решение вынесено 17 декабря мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы. Определено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении регулятора.
В Роскомнадзоре отметили, что действующее законодательство обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией. «Google выполняет данную обязанность не в полной мере. В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием».
Роскомнадзор продолжает мониторинг выполнения поисковыми системами требований законодательства, направленных на защиту граждан от противоправного, социально опасного контента, подчеркнули в ведомстве.
Это не первый штраф Google за показ запрещенного в России контента. 10 августа мировой суд в Москве оштрафовал компанию на 1,5 млн руб. за повторное нарушение, связанное с показом в результатах поиска запрещенного в России контента. О каком контенте идет речь, не уточнялось. Компанию признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП (повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы).
Полтора миллиона ‒ минимальный размер штрафа по этой статье. Максимальный размер ‒ 5 млн руб. Впервые Роскомнадзор огласил претензии к компании летом 2018 г. Позже суд оштрафовал Google на 500 тыс. руб. В сентябре 2019 г. компанию оштрафовали на 700 тыс. руб.