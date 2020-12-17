Таганский суд Москвы оштрафовал Google за показ запрещенной информации

В Роскомнадзоре отметили, что действующее законодательство обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией. «Google выполняет данную обязанность не в полной мере. В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием».