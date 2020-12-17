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Таганский суд Москвы оштрафовал Google за показ запрещенной информации

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора. Это рекордный штраф для Google в России, до этого компания получала штраф 1,5 млн руб., 700 тыс. руб. и 500 тыс. руб. 

«Решением мирового суда компания Google LLC признана виновной в повторном нарушении требований российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. Решение вынесено 17 декабря мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы. Определено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении регулятора.

В Роскомнадзоре отметили, что действующее законодательство обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией. «Google выполняет данную обязанность не в полной мере. В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием».

Роскомнадзор продолжает мониторинг выполнения поисковыми системами требований законодательства, направленных на защиту граждан от противоправного, социально опасного контента, подчеркнули в ведомстве.

Это не первый штраф Google за показ запрещенного в России контента. 10 августа мировой суд в Москве оштрафовал компанию на 1,5 млн руб. за повторное нарушение, связанное с показом в результатах поиска запрещенного в России контента. О каком контенте идет речь, не уточнялось. Компанию признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП (повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы).

Полтора миллиона ‒ минимальный размер штрафа по этой статье. Максимальный размер ‒ 5 млн руб. Впервые Роскомнадзор огласил претензии к компании летом 2018 г. Позже суд оштрафовал Google на 500 тыс. руб. В сентябре 2019 г. компанию оштрафовали на 700 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных