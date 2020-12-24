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В Аргентину прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»

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В Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

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«РФПИ, суверенный фонд благосостояния России, объявляет о доставке в Аргентину первой партии из 300 000 доз "Спутник V", первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении. В фонде отметили, что это крупнейшая из поставленных на данный момент партий вакцины.

Аргентинский телеканал Televison Publica подтверждает, что самолет «Аргентинских авиалиний» привез первую партию препарата в аэропорту Эсейса в пригороде Буэнос-Айреса. Вакцинация в стране начнется в понедельник.

Днем ранее власти Аргентины разрешили применение российской вакцины от коронавируса и официально зарегистрировали ее. Всего РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку в страну 10 млн доз «Спутник V».

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.

В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее по теме: Власти Аргентины разрешили применение российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных