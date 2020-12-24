В Аргентину прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»
В Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
«РФПИ, суверенный фонд благосостояния России, объявляет о доставке в Аргентину первой партии из 300 000 доз "Спутник V", первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении. В фонде отметили, что это крупнейшая из поставленных на данный момент партий вакцины.
Аргентинский телеканал Televison Publica подтверждает, что самолет «Аргентинских авиалиний» привез первую партию препарата в аэропорту Эсейса в пригороде Буэнос-Айреса. Вакцинация в стране начнется в понедельник.
Днем ранее власти Аргентины разрешили применение российской вакцины от коронавируса и официально зарегистрировали ее. Всего РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку в страну 10 млн доз «Спутник V».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.
В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».