В Аргентину прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.