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Власти Аргентины разрешили применение российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

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«Аргентина зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований» — говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала на своей территории «Спутник V». 

Вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры и получила одобрение ANMAT на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. «Регистрация вакцины «Спутник V» в Аргентине без дополнительных клинических исследований на территории страны является высоким признанием российских регуляторных стандартов и качества клинических исследований», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Ранее, 10 декабря, РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку в страну 10 млн доз «Спутник V». Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее по теме: Аргентина подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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