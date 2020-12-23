Власти Аргентины разрешили применение российской вакцины от коронавируса
Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Аргентина зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований» — говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала на своей территории «Спутник V».
Вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры и получила одобрение ANMAT на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. «Регистрация вакцины «Спутник V» в Аргентине без дополнительных клинических исследований на территории страны является высоким признанием российских регуляторных стандартов и качества клинических исследований», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее, 10 декабря, РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку в страну 10 млн доз «Спутник V». Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».