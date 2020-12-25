Сбербанк оценил число россиян с коронавирусом в 6 раз выше официального

Вчера оперштаб сообщил о рекордном суточном приросте россиян с выявленным коронавирусом – 29 935. Сегодня этот показатель меньше – 29 018 новых случаев. Также 24 декабря было зафиксировано максимальное за время пандемии число смертей от COVID-19 в течение 24 часов – 635. По официальной статистике, в общем в России коронавирусом заразились 2 992 706 человек. Из них умерли 53 659, болеют сейчас 540 793, остальные выздоровели.