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Сбербанк оценил число россиян с коронавирусом в 6 раз выше официального

Ведомости

Реальное количество россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией за время пандемии, может в шесть раз превосходить показатели официальной статистики, говорится в исследовании «Сбериндекса», посвященного итогам 2020 г.

«Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни. В отсутствие обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными, что завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев», — сказано в отчете аналитиков.

В Сбербанке отметили, что с учетом бессимптомных носителей вируса ежедневно им могут заражаться порядка 165 тыс. россиян, тогда как по официальным данным показатель суточного прироста заболевших еще ни разу не превысил 30 тыс. Доля летальных случаев COVID-19, по предоставляемой статистике, и России, и в мире составляет порядка 2,2%, рассказали специалисты кредитной организации.

В целом аналитики банка полагают, что к концу 2020 г. с коронавирусом столкнутся около 16,6 млн граждан. Это примерно 11,3% населения страны, или 15% городского населения.

Вчера оперштаб сообщил о рекордном суточном приросте россиян с выявленным коронавирусом – 29 935. Сегодня этот показатель меньше – 29 018 новых случаев. Также 24 декабря было зафиксировано максимальное за время пандемии число смертей от COVID-19 в течение 24 часов – 635. По официальной статистике, в общем в России коронавирусом заразились 2 992 706 человек. Из них умерли 53 659, болеют сейчас 540 793, остальные выздоровели.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 29 018 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных