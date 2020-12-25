Футболиста Широкова приговорили к исправительным работам за избиение арбитра

Уголовное дело против Широкова возбудило управление МВД по Москве по факту избиения футболистом арбитра Никиту Данченкова 10 августа на стадионе академии «Спартака». Это произошло после того, как судья показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился на своей странице в Instagram. После инцидента Широков был отстранен от работы на «Матч ТВ».