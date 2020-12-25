Футболиста Широкова приговорили к исправительным работам за избиение арбитра
Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего капитана футбольной сборной России Романа Широкова к 100 часам исправительных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова, передает ТАСС.
«Назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов», — заявили в суде. Также Широкова обязали выплатить 100 000 руб. в пользу потерпевшего. Ранее прокурор требовал футболисту 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.
Уголовное дело против Широкова возбудило управление МВД по Москве по факту избиения футболистом арбитра Никиту Данченкова 10 августа на стадионе академии «Спартака». Это произошло после того, как судья показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился на своей странице в Instagram. После инцидента Широков был отстранен от работы на «Матч ТВ».
Широков играл за сборную России по футболу в 2008-2016 гг., бронзовый призер Чемпионата Европы-2008. В 2013 и 2014 гг. был ее капитаном на нескольких матчах.