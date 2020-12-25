СК начал проверку после выкатывания за пределы полосы самолета во «Внуково»
Следственные органы московского межрегионального следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку после того, как в аэропорту «Внуково» один из самолетов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел с самолетом, прилетевшим в Москву из якутского города Нерюнги. В связи со случившимся все пассажиры судна и члены экипажа были эвакуированы.
Сейчас следователи устанавливают ущерб от произошедшего, а также выясняют обстоятельства и причины этого. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки, уточнили в СК.
Как сообщили «РИА Новости», на борту в момент инцидента находились 109 человек и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. По данным агентства, самолет принадлежит авиакомпании «Якутия».