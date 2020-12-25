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СК начал проверку после выкатывания за пределы полосы самолета во «Внуково»

Ведомости

Следственные органы московского межрегионального следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку после того, как в аэропорту «Внуково» один из самолетов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел с самолетом, прилетевшим в Москву из якутского города Нерюнги. В связи со случившимся все пассажиры судна и члены экипажа были эвакуированы.

Сейчас следователи устанавливают ущерб от произошедшего, а также выясняют обстоятельства и причины этого. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки, уточнили в СК.

Как сообщили «РИА Новости», на борту в момент инцидента находились 109 человек и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. По данным агентства, самолет принадлежит авиакомпании «Якутия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных