СК начал проверку после выкатывания за пределы полосы самолета во «Внуково»

Следственные органы московского межрегионального следственного управления на транспорте СК начали доследственную проверку после того, как в аэропорту «Внуково» один из самолетов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. Об этом сообщается на сайте ведомства.