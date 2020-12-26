В России за сутки выявили 29 258 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 29 258 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 021 964. Умерли за день 567 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 54 226.
Вчера, 25 декабря, оперштаб сообщил о 29 018 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 7480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5602 пациента, скончались 77 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3755), Подмосковье (+1615), Нижегородская (+501) и Псковская (+425) области.
За сутки в России полностью выздоровели 28 185 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 426 439 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 79,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 18,7 млн случаев, Индии (свыше 10,1 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.