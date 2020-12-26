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В России за сутки выявили 29 258 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 29 258 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 021 964. Умерли за день 567 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 54 226.

Вчера, 25 декабря, оперштаб сообщил о 29 018 новых заболевших.

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В Москве за сутки выявили 7480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5602 пациента, скончались 77 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3755), Подмосковье (+1615), Нижегородская (+501) и Псковская (+425) области.

За сутки в России полностью выздоровели 28 185 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 426 439 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 79,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 18,7 млн случаев, Индии (свыше 10,1 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных