Япония закрывает въезд в страну до конца января из-за нового штамма коронавируса
Правительство Японии объявило о введении временного запрета для иностранцев на въезд в страну в связи с распространением нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, сообщает Kyodo.
Запрет вступит в силу 28 декабря и продлится до конца января. Отмечается, что в пятницу новый штамм коронавируса был обнаружен у пяти человек, вернувшихся в Японию из Великобритании. В субботу медики выявили еще двух заболевших именно этим вариантом инфекции.
Как отмечает агентство, в Японии четвертый день подряд выявляется рекордное число новых случаев коронавируса. Сегодня зафиксированы 3877 заболевших, 46 человек скончались. Всего в стране с начала пандемии было выявлено 219 070 случаев.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Более того, 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.