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В ОАК рассказали об украденном оборудовании с «самолета Судного дня» в Таганроге

Ведомости

Оборудование, которое украли с летающего пункта управления войсками Ил-80 в Таганроге, не было связано с непосредственным функциональным предназначением самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех).

Представитель корпорации пояснил, что борт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ, и все специальное оборудование было демонтировано и размещено в специальных помещениях.

«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — рассказали в корпорации.

В ОАК также отметили, что заинтересованы в максимально эффективном проведении расследования, режим доступа и охраны на аэродроме Таганрог-Южный был дополнительно усилен.

Ранее управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту кражи оборудования с самолета Ил-80 на общую сумму около 1 млн руб. Инцидент произошел 7 декабря на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), где самолет проходил плановое обслуживание. По данным СМИ, с самолета неизвестные украли 39 радиостанций.

Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Он должен быть использован в случае ядерной войны, в том числе, для организации высшим руководством ответного ядерного удара по противнику после уничтожения наземных пунктов управления. В связи с этим Ил-80, обладающий защитой от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, называют «самолетом Судного дня». Всего за 1987-1992 гг. произведено 4 таких машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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