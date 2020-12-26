В ОАК рассказали об украденном оборудовании с «самолета Судного дня» в Таганроге

Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Он должен быть использован в случае ядерной войны, в том числе, для организации высшим руководством ответного ядерного удара по противнику после уничтожения наземных пунктов управления. В связи с этим Ил-80, обладающий защитой от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, называют «самолетом Судного дня». Всего за 1987-1992 гг. произведено 4 таких машины.