В ОАК рассказали об украденном оборудовании с «самолета Судного дня» в Таганроге
Представитель корпорации пояснил, что борт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ, и все специальное оборудование было демонтировано и размещено в специальных помещениях.
«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — рассказали в корпорации.
В ОАК также отметили, что заинтересованы в максимально эффективном проведении расследования, режим доступа и охраны на аэродроме Таганрог-Южный был дополнительно усилен.
Ранее управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту кражи оборудования с самолета Ил-80 на общую сумму около 1 млн руб. Инцидент произошел 7 декабря на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), где самолет проходил плановое обслуживание. По данным СМИ, с самолета неизвестные украли 39 радиостанций.
Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Он должен быть использован в случае ядерной войны, в том числе, для организации высшим руководством ответного ядерного удара по противнику после уничтожения наземных пунктов управления. В связи с этим Ил-80, обладающий защитой от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, называют «самолетом Судного дня». Всего за 1987-1992 гг. произведено 4 таких машины.