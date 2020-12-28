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Эксперт спрогнозировал снижение в России спроса на бухгалтеров и водителей

Ведомости

Занятость в таких профессиях, как бухгалтер, менеджер по кадровому делопроизводству, водитель такси, водитель-дальнобойщик и преподаватель иностранных языков, может сократиться в ближайшие 10 лет, сообщил RT президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Например, бухгалтеры станут менее востребованы из-за внедрения фискальными органами цифровых технологий. Количество главных бухгалтеров снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по несколько небольших организаций. Таким образом, иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет «непозволительной, неразумной роскошью», отметил Захаров.

Профессии таксиста и водителя-дальнобойщика станут менее востребованными в связи с внедрением беспилотного транспорта, преподавателя иностранного языка — по причине нарастающей популярности электронных переводчиков. 

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Ранее «Работа.ру» и «Сберстрахование» провели исследование, согласно которому финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% граждан. Финансовой подушки хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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