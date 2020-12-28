Эксперт спрогнозировал снижение в России спроса на бухгалтеров и водителей
Занятость в таких профессиях, как бухгалтер, менеджер по кадровому делопроизводству, водитель такси, водитель-дальнобойщик и преподаватель иностранных языков, может сократиться в ближайшие 10 лет, сообщил RT президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Например, бухгалтеры станут менее востребованы из-за внедрения фискальными органами цифровых технологий. Количество главных бухгалтеров снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по несколько небольших организаций. Таким образом, иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет «непозволительной, неразумной роскошью», отметил Захаров.
Профессии таксиста и водителя-дальнобойщика станут менее востребованными в связи с внедрением беспилотного транспорта, преподавателя иностранного языка — по причине нарастающей популярности электронных переводчиков.
Ранее «Работа.ру» и «Сберстрахование» провели исследование, согласно которому финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% граждан. Финансовой подушки хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.