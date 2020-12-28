Эксперт спрогнозировал снижение в России спроса на бухгалтеров и водителей

Например, бухгалтеры станут менее востребованы из-за внедрения фискальными органами цифровых технологий. Количество главных бухгалтеров снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по несколько небольших организаций. Таким образом, иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет «непозволительной, неразумной роскошью», отметил Захаров.