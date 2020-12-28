Воробьев назвал дату возобновления вакцинации после праздников

«С 7-го числа, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 у нас будет пауза по вакцинам, а, соответственно, с 7-го числа все силы будут мобилизованы для того, чтобы вакцинацию продолжать», — цитирует ТАСС Воробьева.