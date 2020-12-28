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Воробьев назвал дату возобновления вакцинации после праздников

Ведомости

Вакцинация против коронавируса в Подмосковье будет временно приостановлена с 1 по 7 января, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства.

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«С 7-го числа, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 у нас будет пауза по вакцинам, а, соответственно, с 7-го числа все силы будут мобилизованы для того, чтобы вакцинацию продолжать», — цитирует ТАСС Воробьева.

Об открытии в Московской области записи на вакцинацию от коронавируса сообщалось 14 декабря. Как заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун, в регионе для вакцинации готовы 92 пункта.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%

Ранее по теме: В Подмосковье открыли запись на вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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