Воробьев назвал дату возобновления вакцинации после праздников
Вакцинация против коронавируса в Подмосковье будет временно приостановлена с 1 по 7 января, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства.
«С 7-го числа, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 у нас будет пауза по вакцинам, а, соответственно, с 7-го числа все силы будут мобилизованы для того, чтобы вакцинацию продолжать», — цитирует ТАСС Воробьева.
Об открытии в Московской области записи на вакцинацию от коронавируса сообщалось 14 декабря. Как заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун, в регионе для вакцинации готовы 92 пункта.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%