Голикова анонсировала выпуск более 1 млн доз вакцины «Спутник V» до конца года
До конца года будет выпущено более 1 млн доз вакцины «Спутник V», заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, в январе», — сказала Голикова. По ее словам, это более чем в два раза больше, чем предполагалось при запуске масштабной вакцинации.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот уже поступило около 700 000 доз вакцины «Спутник V». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.