Голикова анонсировала выпуск более 1 млн доз вакцины «Спутник V» до конца года

«С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, в январе», — сказала Голикова. По ее словам, это более чем в два раза больше, чем предполагалось при запуске масштабной вакцинации.