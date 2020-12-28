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Голикова анонсировала выпуск более 1 млн доз вакцины «Спутник V» до конца года

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До конца года будет выпущено более 1 млн доз вакцины «Спутник V», заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

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«С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, в январе», — сказала Голикова. По ее словам, это более чем в два раза больше, чем предполагалось при запуске масштабной вакцинации.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот уже поступило около 700 000 доз вакцины «Спутник V». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.

Ранее по теме: Гинцбург назвал количество поступивших в гражданский оборот доз «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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