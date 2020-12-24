Гинцбург назвал количество поступивших в гражданский оборот доз «Спутник V»
Около 700 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в гражданский оборот в России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Вчера на вечер где-то... 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли», — сказал он.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.