Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Гинцбург назвал количество поступивших в гражданский оборот доз «Спутник V»

Ведомости

Около 700 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в гражданский оборот в России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. 

Алиев, Лукашенко, Макрон, Путин, Эрдоган: голосование за политика года. Фотогалерея

«Ведомости» определят победителей в номинациях премии «Персона года»

«Вчера на вечер где-то... 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли», — сказал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.

Ранее по теме: Мантуров заявил о планах выпустить к июлю 30 млн доз вакцины от коронавируса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных