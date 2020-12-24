Гинцбург назвал количество поступивших в гражданский оборот доз «Спутник V»

«Вчера на вечер где-то... 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли», — сказал он.