Мантуров заявил о планах выпустить к июлю 30 млн доз вакцины от коронавируса

«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю», — сказал Мантуров. По его словам, уже в ближайшие время компании Р-Фарм», «Биннофарм», а также Институт Гамалеи внедрят дополнительное оборудование, чтобы нарастить производство препарата. Министр допустил, что выход на названные показатели «может случиться и быстрее».