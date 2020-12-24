Мантуров заявил о планах выпустить к июлю 30 млн доз вакцины от коронавируса
«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю», — сказал Мантуров. По его словам, уже в ближайшие время компании Р-Фарм», «Биннофарм», а также Институт Гамалеи внедрят дополнительное оборудование, чтобы нарастить производство препарата. Министр допустил, что выход на названные показатели «может случиться и быстрее».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве вакцинация началась вакцинация от COVID-19.
Изначально препарат был доступен только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.