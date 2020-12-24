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Мантуров заявил о планах выпустить к июлю 30 млн доз вакцины от коронавируса

Ведомости

К июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире РБК.

«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю», — сказал Мантуров. По его словам, уже в ближайшие время компании Р-Фарм», «Биннофарм», а также Институт Гамалеи внедрят дополнительное оборудование, чтобы нарастить производство препарата. Министр допустил, что выход на названные показатели «может случиться и быстрее».

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве вакцинация началась вакцинация от COVID-19.

Изначально препарат был доступен только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%. 

Ранее по теме: Собянин сообщил о расширении программы вакцинации от коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных