Собянин сообщил о расширении программы вакцинации от коронавируса в Москве
Власти Москвы расширили список тех, кто может записаться на вакцинацию от COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
С 28 декабря записаться на прививку смогут: сотрудники правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятые в сфере ЖКХ, сотрудники общепита, работники сферы спорта, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.