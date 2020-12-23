Власти Москвы оценили срок победы над коронавирусом
Победа над коронавирусом в Москве может произойти к середине или концу весны 2021 г., заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью для передачи «Просто о сложном».
«Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине-концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — сказала Ракова.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода.
По данным оперативного штаба на 23 декабря, в Москве за последние сутки выявили 5652 новых случая коронавируса, 5228 человек выздоровели, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 756 тыс. случаев COVID-19 и 10 613 летальных исходов.