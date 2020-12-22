Главврач Коммунарки предупредил о третьей волне коронавируса
Утверждение о наступлении третьей волны коронавируса основано на историческом анализе, поскольку так проходили другие эпидемии, заявил в интервью «Российской газете» главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что коронавирус — не первая подобная «атака» на человечество.
«Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — сказал он.
О том, что в марте 2021 г. можно ожидать третью волну роста заболеваемости COVID-19, Проценко заявил в начале ноября. Тогда врач отметил, что она будет менее «бурной» по числу зараженных, и высказался о необходимости создания эффективной вакцины от коронавируса.
Первая волна коронавируса, вспышка которого произошла в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г., наблюдалась в мире весной 2020 г. Вторая наступила осенью. При этом, по утверждению экспертов, победить пандемию удастся, когда иммунитет к вирусу появится у 70% населения.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились более 77,5 млн жителей планеты. Наибольшая часть из них проживает в США — свыше 18 млн. В России вирус был обнаружен у 2 906 503 граждан, из которых 2 319 520 выздоровели, 51 912 умерли, 535 071 пациент болеет в настоящий момент.