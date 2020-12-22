Главврач Коммунарки предупредил о третьей волне коронавируса

«Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — сказал он.