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Гинцбург оценил сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

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Жизнь без коронавирусных ограничений в России может наступить к ноябрю следующего года, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года, когда порядка 70% нашего населения будет провакцинировано», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Гинцбург заявил, что в гражданский оборот уже поступило около 700 000 доз вакцины «Спутник V». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».

Центр им. Гамалеи разработал первую российскую вакцину от коронавируса — «Спутник V». 

5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата, сейчас она идет по всей России. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных