Гинцбург оценил сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Жизнь без коронавирусных ограничений в России может наступить к ноябрю следующего года, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года, когда порядка 70% нашего населения будет провакцинировано», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Гинцбург заявил, что в гражданский оборот уже поступило около 700 000 доз вакцины «Спутник V». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».
Центр им. Гамалеи разработал первую российскую вакцину от коронавируса — «Спутник V».
5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата, сейчас она идет по всей России. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.