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В Великобритании выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

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Число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 41,3 тыс., показатель является рекордным с начала пандемии, следует из данных на сайте британского правительства.

По данным на 28 декабря, а сутки 2 143 человека госпитализированы, 357 пациентов умерли. Всего в стране выявлено 2,32 млн случаев. Умерли с начала пандемии 71,1 тыс. человек.

Предыдущий антирекорд по числу новых случаев за сутки был установлен 23 декабря — 39,2 тыс. случаев.

Россия в числе более 20 стран приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря после обнаружения там нового штамма коронавируса. Роспотребнадзор 26 декабря ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих из этой страны.

Ранее по теме: Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией до 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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