В Великобритании выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 41,3 тыс., показатель является рекордным с начала пандемии, следует из данных на сайте британского правительства.
По данным на 28 декабря, а сутки 2 143 человека госпитализированы, 357 пациентов умерли. Всего в стране выявлено 2,32 млн случаев. Умерли с начала пандемии 71,1 тыс. человек.
Предыдущий антирекорд по числу новых случаев за сутки был установлен 23 декабря — 39,2 тыс. случаев.
Россия в числе более 20 стран приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря после обнаружения там нового штамма коронавируса. Роспотребнадзор 26 декабря ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих из этой страны.