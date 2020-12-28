Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией до 12 января
Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией до 12 января в связи с выявлением в стране нового штамма коронавируса, сообщили «Ведомостям» в оперштабе.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Россия в числе более 20 стран приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря после обнаружения там нового штамма коронавируса. Ограничения изначально действовали в течение недели. Роспотребнадзор 26 декабря ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих из этой страны.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 28 декабря стало известно о случае нового варианта коронавируса в провинции Финляндии, пограничной с Россией.