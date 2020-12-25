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Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для приезжающих из Великобритании

Ведомости

С 26 декабря все лица, прилетевшие в Россию из Великобритании, должны будут соблюдать карантин в течение двух недель, следует из постановления, подписанного главной Роспотребнадзора Анной Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», – сказано в документе.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса. Ограничения действуют в течение недели, начиная с 22 декабря.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Более того, 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.

По данным на сайте правительственной информации Великобритании, общее число случаев заражения коронавирусом в стране превышает 2,1 млн. Из них 39 036 выявлены за последние сутки. Кроме того, в течение 24 часов там умерли 574 человека с подтвержденным COVID-19. Количество таких смертей за все время пандемии составляет 69 625.

Ранее по теме: Роспотребнадзор не подтвердил большую заразность британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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