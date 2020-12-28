СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне

17 декабря Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нападения на полицейских в Курчалоевском районе Чечни. По предварительным данным следствия, нападение произошло около часа ночи 17 декабря после того, как двое мужчин в автомобиле ВАЗ-2114 отказались остановиться по требованию сотрудников ППС. Во время преследования злоумышленники открыли огонь по полицейским из автомата, ответным огнем они были уничтожены.