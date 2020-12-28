СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, инцидент произошел 28 декабря примерно в 14.00 в Грозном во время патрулирования полицейскими на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован, отмечает ведомство.
17 декабря Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нападения на полицейских в Курчалоевском районе Чечни. По предварительным данным следствия, нападение произошло около часа ночи 17 декабря после того, как двое мужчин в автомобиле ВАЗ-2114 отказались остановиться по требованию сотрудников ППС. Во время преследования злоумышленники открыли огонь по полицейским из автомата, ответным огнем они были уничтожены.