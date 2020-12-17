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СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Чечне

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Курчалоевском районе Чечни, сообщает управление ведомства по республике.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении. Сейчас следователи устанавливают личности нападавших и все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным СК, нападение произошло около часа ночи 17 декабря после того, как двое мужчин в автомобиле ВАЗ-2114 отказались остановиться по требованию сотрудников ППС. Во время преследования злоумышленники открыли огонь по полицейским из автомата, ответным огнем они были уничтожены.

Ранее в МВД сообщили, что нападавшие также применили самодельное взрывное устройство. Кроме того, в полиции уточнили, что нападавшими оказались местные жители — выходцы из села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района республики.

Ранее по теме: В МВД раскрыли детали нападения на силовиков в Чечне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных