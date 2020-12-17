СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Чечне
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Курчалоевском районе Чечни, сообщает управление ведомства по республике.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении. Сейчас следователи устанавливают личности нападавших и все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.
По предварительным данным СК, нападение произошло около часа ночи 17 декабря после того, как двое мужчин в автомобиле ВАЗ-2114 отказались остановиться по требованию сотрудников ППС. Во время преследования злоумышленники открыли огонь по полицейским из автомата, ответным огнем они были уничтожены.
Ранее в МВД сообщили, что нападавшие также применили самодельное взрывное устройство. Кроме того, в полиции уточнили, что нападавшими оказались местные жители — выходцы из села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района республики.