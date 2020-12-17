СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Чечне

По предварительным данным СК, нападение произошло около часа ночи 17 декабря после того, как двое мужчин в автомобиле ВАЗ-2114 отказались остановиться по требованию сотрудников ППС. Во время преследования злоумышленники открыли огонь по полицейским из автомата, ответным огнем они были уничтожены.