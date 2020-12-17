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В МВД раскрыли детали нападения на силовиков в Чечне

Ведомости

Нападение на сотрудников ППС в Курчалоевском районе Чечни совершили два местных жителя в ответ на требование остановить машину для проверки, сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.

«Нападение было совершено жителями села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чечни, сообщили в ведомстве. По данным полиции, сотрудники ППС попытались остановить автомобиль «Лада» «в ходе проведения профилактических мероприятий», однако водитель не выполнил их требований.

«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские в перестрелке не пострадали.

О нападении на полицейских в Чечне утром 17 декабря сообщили СМИ со ссылкой на источники. В частности, собеседник агентства «Интерфакс» утверждал, что нарушители открыли огонь по полицейским во время погони. Собеседник «РИА Новости» уточнял, что неизвестные бросили в патруль гранату.

Ранее по теме: СМИ сообщили о нападении неизвестных на пост ДПС в Чечне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных