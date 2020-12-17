В МВД раскрыли детали нападения на силовиков в Чечне
Нападение на сотрудников ППС в Курчалоевском районе Чечни совершили два местных жителя в ответ на требование остановить машину для проверки, сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.
«Нападение было совершено жителями села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чечни, сообщили в ведомстве. По данным полиции, сотрудники ППС попытались остановить автомобиль «Лада» «в ходе проведения профилактических мероприятий», однако водитель не выполнил их требований.
«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские в перестрелке не пострадали.
О нападении на полицейских в Чечне утром 17 декабря сообщили СМИ со ссылкой на источники. В частности, собеседник агентства «Интерфакс» утверждал, что нарушители открыли огонь по полицейским во время погони. Собеседник «РИА Новости» уточнял, что неизвестные бросили в патруль гранату.