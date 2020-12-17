В МВД раскрыли детали нападения на силовиков в Чечне

О нападении на полицейских в Чечне утром 17 декабря сообщили СМИ со ссылкой на источники. В частности, собеседник агентства «Интерфакс» утверждал, что нарушители открыли огонь по полицейским во время погони. Собеседник «РИА Новости» уточнял, что неизвестные бросили в патруль гранату.